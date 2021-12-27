Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Линделёф сдал положительный тест на коронавирус

Линделёф сдал положительный тест на коронавирус
Комментарии

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделёф не попал в заявку на матч 19-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом», так как сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил главный тренер «красных дьяволов» Ральф Рангник.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» набрал 27 очков в 16 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ньюкасл» (10) находится на 19-м месте. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (47), который является также действующим чемпионом Англии.

Смотри Boxing Day и другие матчи английской Премьер-лиги с подпиской Okko — всего 990 рублей за 3 месяца футбола.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021