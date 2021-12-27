Линделёф сдал положительный тест на коронавирус

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделёф не попал в заявку на матч 19-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом», так как сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил главный тренер «красных дьяволов» Ральф Рангник.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед».



«Манчестер Юнайтед» набрал 27 очков в 16 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ньюкасл» (10) находится на 19-м месте. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (47), который является также действующим чемпионом Англии.



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