Левандовски выступил против проведения чемпионата мира каждые два года
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Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски выступил против идеи проведения чемпионата мира каждые два года, которую поддерживает президент ФИФА Джанни Инфантино.
«Я не фанат [этой идеи]. Мы и так уже играем так много матчей каждый год. Много тяжелых матчей, много тяжелых недель, в течение которых мы готовимся к сезону или большим турнирам.
Если мы хотим придумать что-нибудь другое, что изменит привычное расписание, нужно также думать и о перерывах. Если у нас будет чемпионат мира каждые два года, период, когда футболисты смогут играть на высоком уровне, сократится. Это невозможно физически и психологически. Если ты хочешь долго играть в футбол, тебе нужны периоды отдыха», — приводит слова Левандовского ESPN.
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