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Отец Милинковича-Савича: Сергей счастлив в «Лацио» и готов остаться

Отец Милинковича-Савича: Сергей счастлив в «Лацио» и готов остаться
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Отец полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича Никола прокомментировал информацию о том, что его сын может перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Пари Сен-Жермен».

«Эти слухи постоянно появляются, но президент Лотито решил его оставить. Сергей счастлив и готов остаться», — цитирует Николу Милинковича-Савича A Bola.

Ранее сообщалось, что серб нравится спортивному директору «ПСЖ» Леонардо. «Юнайтед» же пытался приобрести Милинковича-Савича ещё летом 2019 года. Тогда «красные дьяволы» были готовы заплатить за него € 60 млн.

В текущем сезоне у 26-летнего полузащитника 25 матчей, пять голов и шесть голевых передач в Серии А и Лиге Европы. Контракт Милинковича-Савича с «Лацио» истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в € 70 млн.

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