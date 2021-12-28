Нападающий «Спартака» Понсе попал в сферу интересов «Дженоа»
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«Дженоа» проявляет интерес к форварду «Спартака» Эсекьелю Понсе, пишет Tuttomercatoweb со ссылкой на Tuttosport.
Генеральный менеджер «Дженоа» Йоханнес Шпорс и спортивный директор Карло Тальдо хотят усилить атаку команды в зимнее трансферное окно. Помимо Понсе, в шорт-лист генуэзской команды входят Йорген Ларсен («Гронинген»), Жордан Сибачо («Янг Бойз») и Игнасио Пуссетто («Удинезе»).
Контракт Понсе со «Спартаком» рассчитан до 2024 года. В октябре 24-летний аргентинец успешно перенёс операцию на колене и пропустил концовку года. Он должен вернуться в строй к началу второй половины сезона.
«Дженоа» занимает 18-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команду возглавляет украинский тренер Андрей Шевченко.
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