Нападающий «Спартака» Понсе попал в сферу интересов «Дженоа»

«Дженоа» проявляет интерес к форварду «Спартака» Эсекьелю Понсе, пишет Tuttomercatoweb со ссылкой на Tuttosport.

Генеральный менеджер «Дженоа» Йоханнес Шпорс и спортивный директор Карло Тальдо хотят усилить атаку команды в зимнее трансферное окно. Помимо Понсе, в шорт-лист генуэзской команды входят Йорген Ларсен («Гронинген»), Жордан Сибачо («Янг Бойз») и Игнасио Пуссетто («Удинезе»).



Контракт Понсе со «Спартаком» рассчитан до 2024 года. В октябре 24-летний аргентинец успешно перенёс операцию на колене и пропустил концовку года. Он должен вернуться в строй к началу второй половины сезона.

«Дженоа» занимает 18-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команду возглавляет украинский тренер Андрей Шевченко.