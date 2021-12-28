Симонян: кому-то давно пора перешагнуть «Зенит». Ближе всего к этому «Динамо»

Легендарный советский экс-футболист Никита Симонян обратился к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну, который получил награду лучшему молодому футболисту России по итогам 2021 года.
«Что хочу пожелать Арсену: во-первых, стабильной игры. Это в компетенции и родителей Арсена, и его самого — играть за «Динамо» от и до или нет.
Я тоже играл за «Крылья Советов», московские. А потом команда была расформирована, и я перешел в «Спартак». Как сказал Николай Петрович Старостин, если меня разрезать, там будет всего два цвета — красный и белый. Поэтому если суждено Арсену стать динамовцем, то пожелаю удачи, успехов, стабильной игры. Ну и побед.
«Динамо» не так далеко отстаёт от «Зенита». «Зенит» может на меня обидеться, но пора уже перевернуть… Перешагнуть другому клубу. Прежде всего, конечно, к этому ближе «Динамо».
Мне посчастливилось играть и за сборную СССР. Конечно, пожелаю, стать постоянным игроком сборной России», — передаёт слова Симоняна корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 28 декабря 2021
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