Захарян ответил Газизову. Гендир «Уфы» был недоволен итогами голосования «Первой пятёрки»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян отреагировал на слова генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова, который выразил недовольство в связи с результатами голосования премии «Первая пятёрка».



«Мы с Гамидом не особо общаемся, только когда в сборной вместе. Если бы он выиграл — ничего страшного для меня лично не случилось бы. Газизов после моей победы сказал: «Наверное, у «Динамо» болельщиков больше»? Пусть увеличивают фанатскую базу. Что я ещё могу сказать? У нас всегда было много фанатов», — сказал Захарян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, победителем премии «Первая пятёрка» в 2021 году стал Арсен Захарян из «Динамо». На втором месте – нападающий «Уфы» Гамид Агаларов.