«Лестер» — «Ливерпуль»: хозяева вышли вперёд

В ночь с 28 на 29 декабря мск на стадионе «Кинг Пауэр – Уолкерс» в Лестере в рамках 20-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» принимает «Ливерпуль».



Счёт был открыт во втором тайме. На 59-й минуте отличился нападающий «лис» Адемола Лукман, ему ассистировал Кирман Дьюсбери-Холл.

Гол Лукмана:

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Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Майкл Оливер. Ему помогают ассистенты Саймон Лонг и Скотт Леджер. Резервный рефери – Дэвид Кут.



«Ливерпуль» набрал 41 очко в 18 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лестер» (22) находится на 11-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (47), который является также действующим чемпионом Англии.

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