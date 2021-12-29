Антонио Конте установил рекорд «Тоттенхэма» в АПЛ

Итальянский специалист Антонио Конте установил рекорд «Тоттенхэм Хотспур» в чемпионате Англии, сообщается в «твиттере» АПЛ.
Сообщается, Конте стал первым тренером в истории лондонского клуба, который не проиграл в первых семи матчах за клуб – четыре победы и три ничьи.
Напомним, 28 декабря, на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне в рамках 20-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» принимал «Тоттенхэм». Команды сыграли вничью – 1:1.
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На данный момент «Тоттенхэм» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 30 очков. В следующем туре команда встретится с «Уотфордом». Матч состоится 1 января.
Конте возглавил «Тоттенхэм» в ноябре 2021 года. Контрактное соглашение итальянца с клубом рассчитано до 2023 года.
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