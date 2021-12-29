Криштиану Роналду выступил с заявлением после признания его лучшим бомбардиром всех времён

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду выступил с заявлением после признания его лучшим бомбардиром всех времён по версии Globe Soccer Awards. Церемония вручения наград состоялась в Дубае.

«Всегда прекрасный и чудесный Дубай с потрясающей архитектурой и добрыми людьми. Я горжусь, что год за годом добиваюсь признания на таком элегантном и престижном мероприятии, имеющем всемирное значение. Это уже одно из самых важных спортивных событий в мире, и получить столь значимую награду как лучший бомбардир в истории футбола — ещё одна сбывшаяся мечта для меня. Спасибо, Дубай! Надеюсь, скоро увидимся!» — написал Роналду.

В 2021 году португальский форвард забил 46 голов. Больше Роналду отличились только Карим Бензема (47), Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд (по 49) и Роберт Левандовски (69).

Пост доступен в «инстаграме» Криштиану Роналду

Видео гола Роналду в матче с «Арсеналом»:

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