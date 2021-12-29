«Шахтёр» предложит € 15 млн за бразильского вингера «Аякса» Давида Нереса

Донецкий «Шахтёр» хочет подписать вингера «Аякса» Давида Нереса, утверждает издание Goal.

Переговоры между клубами длятся уже несколько недель. Сообщается, что «Аякс» отклонил первое предложение «Шахтёра» о трансфере бразильского футболиста, но в ближайшее время «горняки» сделают ещё одну попытку, предложив € 15 млн.

«Шахтёр» готов оставить «Аяксу» часть экономических прав на 24-летнего Нереса. Также стороны обсуждают, какой будет сумма трансфера – фиксированной или зависеть от бонусов за последующие достижения.

Нерес – воспитанник «Сан-Паулу». Он перешёл в «Аякс» в январе 2017-го за € 12 млн. В этом сезоне Давид забил четыре гола и отдал две голевые передачи в 22 матчах за «Аякс» во всех турнирах. Также на его счету один гол и одна передача в семи матчах за сборную Бразилии.