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«Шахтёр» предложит € 15 млн за бразильского вингера «Аякса» Давида Нереса

«Шахтёр» предложит € 15 млн за бразильского вингера «Аякса» Давида Нереса
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Донецкий «Шахтёр» хочет подписать вингера «Аякса» Давида Нереса, утверждает издание Goal.

Переговоры между клубами длятся уже несколько недель. Сообщается, что «Аякс» отклонил первое предложение «Шахтёра» о трансфере бразильского футболиста, но в ближайшее время «горняки» сделают ещё одну попытку, предложив € 15 млн.

«Шахтёр» готов оставить «Аяксу» часть экономических прав на 24-летнего Нереса. Также стороны обсуждают, какой будет сумма трансфера – фиксированной или зависеть от бонусов за последующие достижения.

Нерес – воспитанник «Сан-Паулу». Он перешёл в «Аякс» в январе 2017-го за € 12 млн. В этом сезоне Давид забил четыре гола и отдал две голевые передачи в 22 матчах за «Аякс» во всех турнирах. Также на его счету один гол и одна передача в семи матчах за сборную Бразилии.

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