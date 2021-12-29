Тухель: мы ещё не избавились от угрозы коронавируса в «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о состоянии игроков перед матчем 20-го тура АПЛ с «Брайтоном», который состоится сегодня.
«У нас есть зараженные игроки, которым сделали три прививки, у нас есть зараженные среди тех, кто не вакцинировался, поэтому у нас полный комплект.
Если говорить о центральных полузащитниках, то давайте предположи, что, возможно, Н’Голо [Канте] не сыграет с «Брайтоном», возможно, Рубен Лофтус-Чик всё ещё не может играть, поэтому одного положительного теста на коронавирус среди центральных полузащитников достаточно, чтобы всё снова рухнуло, потому что Ковачич снова проведёт 90 минут, и тут существует риск получения травмы.
Я не могу понять, насколько мы избавились от угрозы коронавируса, потому что мне кажется, что это не так», — цитирует Тухеля сайт «Челси».
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