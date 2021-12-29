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Агент Ломовицкого: Саша хотел остаться. Решение помог принять личный разговор со Слуцким

Агент Ломовицкого: Саша хотел остаться. Решение помог принять личный разговор со Слуцким
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Валериюс Мижигурскис, агент полузащитника Александра Ломовицкого, рассказал о трансфере игрока из «Спартака» в «Рубин».

«Саше тяжело далось это решение, поскольку он находится в клубной системе красно-белых с самого детства. Раздумья были долгими. Окончательное же решение помог принять личный разговор с Леонидом Слуцким. Разумеется, несмотря на трансфер, «Спартак» навсегда останется для Саши родным клубом.

Казанский клуб уже более полутора лет проявляет интерес к Ломовицкому. Важен и фактор личности тренера. К тому же «Рубин» — амбициозный клуб, который намерен всегда бороться за попадание в еврокубки. Нам такая возможность показалась интересной.

Интерес со стороны других российских клубов, конечно, был. Но и сам Саша хотел остаться в «Спартаке», и «Спартак» не хотел продавать его. Однако сложилось так, что настойчивый интерес «Рубина» подтолкнул все стороны к переговорам, и мы пришли к общему знаменателю», — цитирует Мижигурскиса «Спорт-экспресс».

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