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Экс-президент «Локо»: Николич поможет ЦСКА. Он способен вывести клуб на новый уровень

Экс-президент «Локо»: Николич поможет ЦСКА. Он способен вывести клуб на новый уровень
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о том, что экс-тренер железнодорожников Марко Николич может возглавить ЦСКА.

«Николич показал себя с самой лучшей стороны. Когда он пришёл в «Локомотив», я критиковал, говорил, что тренер неизвестен никому. Но Николич за короткое время показал себя очень неплохим тренером. У Марко есть хорошая черта: он не ломает всё под корень, а основывается на том, что есть в команде.

Он способен за короткое время вывести ЦСКА на новый уровень. Клуб очень правильно поступает. Безусловно, Николич поможет армейцам. Надо отдать должное Березуцкому: он старался, но всё-таки недостаток опыта сказывается, Николич же является более опытным», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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