Экс-игрок «Зенита»: в Сирии развёрнуты плакаты — Асад и Путин вместе, много флагов России
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Экс-футболист «Зенита» Басель Абдулфаттах, в прошлом игравший за сирийский клуб «Аль-Джаиш», в интервью «Чемпионату» рассказал о ситуации в ближневосточной стране.
«Едешь по улице в Сирии, и развёрнуты транспаранты – Асад и Путин вместе. Плюс много флагов России. Даже меня благодарили, когда узнавали, откуда я приехал», — сказал Абдулфаттах.
Добавим, отец Баселя Мансур — сириец, родился в Дамаске. Он играл в футбол на любительском уровне, в начале 1980-х приехал учиться в СССР в ЛИИЖТ, женился на однокурснице Татьяне, получил второе гражданство. Сам Абдулфаттах арабского не знает, считает себя русским.
После неудачной попытки получить сирийское гражданство в конце 2016 года Абдулфаттах вернулся в Санкт-Петербург и завершил игровую карьеру.
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