Арустамян: Николич не возглавит ЦСКА. Березуцкий продолжает быть главным тренером

Журналист Нобель Арустамян заявил, что ЦСКА не рассматривает кандидатуру Марко Николича на пост главного тренера.
Ранее «Спорт-экспресс» сообщил, что условия контракта между Николичем и ЦСКА согласованы. Он может быть подписан в ближайшее время.
«Коллеги пишут, что в ЦСКА в январе может прийти Марко Николич. По моей информации, этого не произойдёт. Алексей Березуцкий продолжает оставаться главным тренером команды и будет готовить команду в весенней части сезона.
Учитывая опыт и популярность Николича в России, допускаю: его активно предлагали в ЦСКА этой осенью-зимой. Да, возможно, некоторые разговоры были. Марко и сам говорил, что в России у него есть варианты.
Но ЦСКА доверяет Березуцкому. Насколько мне известно, позиция неизменна: Алексей никуда не уйдёт», — написал Арустамян в своём телеграм-канале.
- 29 декабря 2021
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