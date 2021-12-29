Экс-игрок «Фейеноорда» и сборной Ганы Кристиан Гьян скончался в возрасте 43 лет
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Бывший защитник «Фейеноорда» и сборной Ганы Кристиан Гьян скончался на 44-м году жизни, сообщает пресс-служба нидерландского клуба. Последние годы Гьян боролся с раком. Сегодня, 29 декабря, Кристиана не стало.
«С уходом Гьяна «Фейеноорд» потерял преданного бывшего игрока, любимого легионера и, прежде всего, фантастического человека. Клуб желает родным и близким Гьяна сил пережить эту большую потерю», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Гьян выступал за «Фейеноорд» с 1997 по 2007 год. В составе клуба Гьян — обладатель Кубка УЕФА (сезон-2001/2002), чемпион Нидерландов (сезон-1998/1999) и обладатель Суперкубка Нидерландов (1999). С 1998 по 2002 год Гьян вызывался в национальную команду Ганы.
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