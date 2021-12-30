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Денис Закария покинет «Боруссию» из Мёнхенгладбаха

Денис Закария покинет «Боруссию» из Мёнхенгладбаха
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Швейцарский хавбек «Боруссии» из Менхенгладбаха Денис Закария уведомил клуб о намерении покинуть клуб после окончания сезона в качестве свободного агента.

К футболисту есть интерес со стороны «Барселоны», «Баварии» и «Ювентуса». На данный момент никаких предварительных соглашений подписано не было, пишет в своём «твиттере» Фабрицио Романо.

Денис является воспитанником системы «Серветта». В 2014 году он дебютировал за родной клуб. В конце своего дебютного сезона Денис отлично выступал, отметился двумя голами и привлёк внимание клуба Суперлиги «Янг Бойз», с которым вскоре подписал контракт. Летом 2015 года состоялся его дебют за новую команду в матче первенства страны против «Цюриха». В июне 2017 года Денис Закариа подписал контракт с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха до 2022 года.

Денис выступал за юношескую и молодёжную сборные Швейцарии. Он попал в заявку сборной на Евро-2016. 28 мая 2016 года он дебютировал за национальную команду в матче против бельгийцев. Рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет около $ 27 млн.

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