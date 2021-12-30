«Антифутбольное решение!» Романцев – о введении Fan ID

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев выступил против введения Fan ID.
«Лично я категорически против такого решения, поскольку считаю его антифутбольным! Наивно думать, что это нововведение станет гарантией порядка на трибунах и избавит от появления на них любителей файеров. Уверен, таким способом всех проблем с фанатами и бузотёрами не решить!
Болельщика надо воспитывать, прививать ему уважение к игре, создавать на стадионах атмосферу праздника. И то, что такое возможно, подтвердил чемпионат мира в России, организации и проведению которого была дана самая высокая оценка. Значит, можем! А получается, что тем из футбольных болельщиков, у кого не окажется специальных паспортов, остаётся ходить на кёрлинг, где всё тихо и спокойно», — приводит слова Романцева «Спорт-экспресс».
Напомним, 17 декабря Госдума РФ приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.
Ранее сообщалось, что в 2021-2022 годах на внедрение этой системы из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.
- 30 декабря 2021
-
15:28
-
15:10
-
15:02
-
14:46
-
14:40
-
14:40
-
14:28
-
14:23
-
14:19
-
14:04
-
13:57
-
13:28
-
12:59
-
12:51
-
12:36
-
12:30
-
12:25
-
12:09
-
11:58
-
11:55
-
11:44
-
11:35
-
11:29
-
11:02
-
10:41
-
10:36
-
10:32
-
10:29
-
10:02
-
09:54
-
09:43
-
09:35
-
09:27
-
07:25
-
01:06