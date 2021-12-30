«Спартак» анонсировал новый трансфер гифкой персонажа из Brawl Stars

Пресс-служба московского «Спартака» анонсировала новый трансфер в клубном «твиттере».

Красно-белые разместили гиф-анимацию с изображением персонажа из игры Brawl Stars по имени Леон. Также «Спартак» добавил подпись «16:30» и эмодзи листа бумаги с карандашом. Вероятно, речь идёт о подписании игрока молодёжной сборной России Леона Классена.

Ранее появлялась информация, что московский «Спартак» близок к подписанию защитника австрийского «Тироля» Леона Классена – игрока молодёжной сборной России, который имеет немецкое происхождение.

21-летний Леон Классен является выходцем академии немецкого клуба «Мюнхен-1860». Его основная позиция на поле – левый защитник. В нынешнем сезоне Классен провел за «Тироль» 20 матчей во всех турнирах и отдал шесть результативных передач. Также на его счету одна игра за молодёжную сборную России.