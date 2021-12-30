Игрок молодёжки ЦСКА перешёл в клуб третьего испанского дивизиона

Нападающий молодёжной команды московского ЦСКА Михаил Заботкин перебрался в Испанию. 18-летний футболист перешёл в клуб «Альбасете», выступающий в третьем по силе испанском дивизионе, информирует официальный сайт армейцев.

Заботкин подписал с «Альбасете» арендное соглашение до конца нынешнего сезона. В контракте Михаила с испанским клубом предусмотрена опция полноценного выкупа игрока по окончании аренды. Финансовые детали сделки не разглашаются.

В нынешнем сезоне Заботкин провёл за молодёжную команду ЦСКА 16 матчей, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста всего в € 50 тыс. Михаил является воспитанником ДЮСШ «Строгино».