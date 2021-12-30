Де Хеа спас для «Манчестер Юнайтед» 15 очков в сезоне АПЛ
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа своими спасениями в явных голевых моментах заработал для команды 15 очков в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги. Об этом сообщает Whoscored в «Твиттере».
В нынешнем сезоне 31-летний испанский вратарь принял участие в 17 матчах чемпионата Англии, в которых пропустил 25 голов и четырежды сыграл «на ноль». Контракт де Хеа истекает в 2023 году, Transfermarkt оценивает игрока в € 18 млн. Де Хеа выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года.
Де Хеа вытащил удар Сент-Максимена:
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