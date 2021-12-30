«Барселона» может включить Гризманна в сделку по Морате
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Нападающий «Атлетико» Альваро Мората, арендованный «Ювентусом», может оказаться в «Барселоне». Наставник каталонского клуба Хави заинтересован в подписании футболиста. «Барселона» может включить в сделку нападающего Антуана Гризманна, в настоящее время играющий за «матрасников» на правах аренды. Об этом сообщает football-espana.
Гризманн арендован «Атлетико» с возможностью выкупа за € 40 млн, точно такая же сумма выкупа установлена испанским клубом за возможный выкуп «Ювентусом» Мораты. «Барселона» планирует обменять игроков.
29-летний Мората в 23 матчах нынешнего сезона забил семь голов и отдал три голевые передачи.
30-летний Гризманн в 21 матче забил семь голов и отдал три голевые передачи.
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