«Барселона» даст Дембеле последний шанс для подписания контракта

Испанская «Барселона» готова вновь вернуться к переговорам о продлении контракта с нападающим Усманом Дембеле. Прошлые были сорваны из-за больших финансовых запросов французского игрока. Об этом сообщает Mundo Deportivo.



«Барселона» готова дать 24-летнему французскому футболисту пересмотреть финансовые запросы. Ранее сообщалось, что Дембеле хочет получать по новому контракту с клубом € 40 млн в год «грязными», а также намерен запросить € 20 млн подписного бонуса. Однако Дембеле не готов пересматривать свой запрос и, вероятно, покинет «Барселону» свободным агентом в конце сезона. Клуб может выставить игрока на трансфер в январе, но осознаёт, что продать Дембеле будет сложно за полгода до истечения контракта.

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