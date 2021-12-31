Гол и передача Роналду помогли «Манчестер Юнайтед» обыграть «Бёрнли» в 20-м туре АПЛ

В Манчестере (Англия) на стадионе «Олд Траффорд» состоялся матч 20-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» принимал «Бёрнли». Встреча завершилась уверенной победой подопечных Ральфа Рангника со счётом 3:1.

Счёт в матче был открыт уже на 8-й минуте встречи – с передачи 36-летнего португальского форварда Криштиану Роналду отличиться удалось хавбеку Скотту Мактоминею. Спустя 19 минут в свои ворота отправил мяч защитник «Бёрнли» Бен Ми, удвоив преимущество хозяев в счёте. На 35-й минуте Роналду довёл счёт до крупного, а через три минуты 34-летний британский вингер «Бёрнли» Аарон Леннон сумел распечатать ворота Давида де Хеа, тем самым установив окончательный счёт на табло – 3:1.

Мактоминей открывает счёт в матче. Видео доступно на «Чемпионате».

Автогол защитника «Бёрнли». Видео доступно на «Чемпионате».

Гол Роналду в ворота «Бёрнли». Видео доступно на «Чемпионате».

Леннон забивает в ворота «МЮ». Видео доступно на «Чемпионате».

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» с 31 баллом в 18 матчах занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» (11) – на 18-й позиции.

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