Криштиану Роналду отреагировал на победу «Манчестер Юнайтед» над «Бёрнли»

36-летний португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отреагировал в социальных сетях на победу манкунианцев над «Бёрнли» (3:1) в матче 20-го тура чемпионата Англии, в котором ему удалось отметиться забитым мячом и результативной передачей.
«Лучший способ закончить год! Великая победа!» — гласит публикация Криштиану в «Инстаграме».
Гол Роналду в ворота «Бёрнли». Видео доступно на «Чемпионате».
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В текущем сезоне Роналду принял участие в 21 матче за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился 14 забитыми мячами и 3 результативными передачами.
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