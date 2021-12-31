Криштиану Роналду отреагировал на победу «Манчестер Юнайтед» над «Бёрнли»

36-летний португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отреагировал в социальных сетях на победу манкунианцев над «Бёрнли» (3:1) в матче 20-го тура чемпионата Англии, в котором ему удалось отметиться забитым мячом и результативной передачей.

«Лучший способ закончить год! Великая победа!» — гласит публикация Криштиану в «Инстаграме».

Гол Роналду в ворота «Бёрнли». Видео доступно на «Чемпионате».

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В текущем сезоне Роналду принял участие в 21 матче за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился 14 забитыми мячами и 3 результативными передачами.

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