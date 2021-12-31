В «Манчестер Сити» выступили с заявлением после нападения грабителей на Жоау Канселу

Пресс-служба английского «Манчестер Сити» отреагировала на нападение четырёх грабителей на 27-летнего португальского защитника клуба Жоау Канселу и его семью, в результате чего футболисту разбили лицо.

«Мы шокированы и потрясены тем, что Жоау Канселу и его семья подверглись ограблению в их доме этим вечером, во время которого Жоао также подвергся нападению.

Клуб выражает свою поддержку Жоау и его семье и оказывается всяческую помощь органам правопорядка в расследовании этого очень серьёзного дела», — гласит заявление «горожан» в «твиттере».

Спасение Канселу в матче с «Брентфордом». Видео доступно на «Чемпионате».

Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Смотри Boxing Day и другие матчи английской Премьер-лиги с подпиской Okko — всего 990 рублей за 3 месяца футбола.