Депай и Дембеле останутся в «Барселоне», несмотря на возможный переход Мораты

Нападающие Мемфис Депай и Усман Дембеле не покинут «Барселону» в ближайшее время, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. По данным источника, они не будут включены в сделку по переходу форварда Альваро Мораты, выступающего за «Ювентус».



Ранее сообщалось, что «Барселона» готова включить в сделку Депая, чтобы оформить переход Мораты. Также утверждалось, что каталонцы могут расстаться с Дембеле, который отказывается продлевать контракт без существенного повышения зарплаты.



В нынешнем сезоне Мората забил три гола и отдал голевую передачу в 15 матчах чемпионата Италии. На его счету также два гола и голевая передача в четырёх матчах Лиги чемпионов. Ближайший «Барселона» проведёт 2 января с «Мальоркой». Также в начале года сине-гранатовых ждут встречи с «Линаресом» (5 января) в Кубке Испании и «Гранадой» (8 января) в чемпионате.

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