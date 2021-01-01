Артём Дзюба записал видео на фоне новогодней ёлки

Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба записал видеопоздравление с Новым годом.
«Ребята, всем привет, всех с Новым годом. Всем счастья, всем здоровья, всем любви. Пожалуйста, будьте добрыми, будьте самыми весёлыми, улыбчивыми, даже в любой ситуации оставайтесь в первую очередь людьми.
Миритесь со всеми близкими. Времени так мало, не нужно его тратить ругань и споры. Улыбайтесь, будьте счастливы. Вашим родным и близким всего самого наилучшего. Смеха и радости каждой семье.
Верьте всегда в себя. Кто бы что ни говорил, верьте до конца. Всех с Новым годом. Всех обнимаю. Спасибо, что вы есть, что всегда поддерживаете. Всегда столько теплоты, доброты, переживаний. Мне кажется, я этого иногда недостоин. Спасибо вам огромное», — сказал Дзюба в своём «инстаграме».
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