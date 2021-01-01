Ярослав Ракицкий опубликовал фото с семьёй на фоне новогодней ёлки
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Украинский защитник санкт-петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий опубликовал праздничное фото в своём «инстаграме». Он сфотографировался с супругой и детьми на фоне новогодней ёлки.
«Всех с Новым годом! Счастья, любви, здоровья и мира!» — подписал снимок Ярослав.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Ярослава Ракицкого
32-летний Ракицкий выступает в составе «Зенита» с января 2019 года. В 15 матчах нынешнего сезона Российской Премьер-лиги защитник отдал четыре голевые передачи и забил гол. Контракт футболиста с российским клубом истекает летом 2022 года.
После 18 туров команда Сергея Семака возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 38 очков. На втором месте — московское «Динамо» (36), на третьем — «Сочи» (31).
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