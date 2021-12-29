Стаховский: Ракицкого не хватает в сборной Украины. Но он сделал свой выбор

Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал об отношении к тренеру «Зенита» Анатолию Тимощуку и защитнику клуба Ярославу Ракицкому.



«У меня хорошие отношения с Тимощуком, мы часто общаемся. Это было его решение. Я бы так не поступил. Но когда я был в последний раз в Санкт-Петербурге – это был 2013 год. Он тогда вернулся в «Зенит» из «Баварии». Там зашкаливает уровень, на котором его ценят и любят. Это связано с его выступлениями за клуб, с его отношением к команде, к жизни. Он нигде не бухал, постоянно был профессионалом, общался с фанатами. Так что я понимаю, почему он туда поехал. Но на Украине такое отношение к нему. Он понимал, на что идёт, понимал, что это дорога в одну сторону. До сих пор общаюсь с ним, он всё понимает и знает, что в Украину ему дорога закрыта. Его история с иконами? Я даже не знаю, понятия не имею.



С Ярославом Ракицким никогда не общался и, наверное, не хочу. Потому что он из «Шахтёра», это логично. Плюс он поехал играть в Россию. Понимаю, что он очень классный футболист, его не хватает в составе сборной Украины. Но он сделал свой выбор и несёт за него ответственность», — сказал Стаховский в видео, опубликованном на YouTube-канале SportArena.