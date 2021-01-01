«Фото с разницей в год». Александр Зинченко и его жена поделились праздничными снимками

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко и его жена Влада поздравили болельщиков с Новым годом, разместив в своих аккаунтах в «Инстаграме» две фотографии, сделанные с разницей в год. В 2021 году супруги стали родителями.

«С Новым годом. Пусть все ваши мечты сбываются. P.S. Фото с разницей в год», — говорится в подписи к снимкам.

Фотографии можно посмотреть в «инстаграме» Влады Седан.

Зинченко сыграл в семи матчах английской Премьер-лиги нынешнего сезона и отметился одним ассистом. В турнирной таблице команда Хосепа Гвардиолы занимает первое место.

Видео гола Рияда Мареза с передачи Александра Зинченко

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