Криштиану Роналду: я недоволен результатами «Манчестер Юнайтед»

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился впечатлениями от выступлений команды в нынешнем сезоне.
«Я недоволен результатами «Манчестер Юнайтед». Мы все недовольны, я в этом уверен. Мы знаем, что должны работать усерднее, играть лучше и показывать больше, чем показываем сейчас.
Пусть Новый год станет поворотным моментом сезона! Давайте встретим 2022-й в отличном расположении духа и сильным менталитетом. Давайте сделаем всё возможное, давайте тянуться к звёздам и вернём этот клуб туда, где он должен находиться! Присоединяйтесь, мы на вас рассчитываем! С Новым годом, скоро увидимся», — написал Роналду в своём «инстаграме».
Криштиану в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги провёл 15 матчей, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.
Видео гола Роналду в матче с «Бёрнли»:
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