Джордан Ларссон: в 2021 году я получил лучший подарок из всех
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Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон опубликовал фото со своим сыном Джейсоном, который родился в июле 2021 года.
«2021 год был наполнен великолепными успехами, но и некоторыми неудачами. Однако в этом году я всё равно получил лучший подарок из всех. Это мой сын Джейсон. Я хочу пожелать всем здорового и счастливого 2022-го», — написал Ларссон.
Пост доступен в «инстаграме» Джордана Ларссона.
Джордан Ларссон получил награду лучшему игроку сезона-2020/2021 по версии болельщиков «Спартака». В минувшем сезоне Ларссон провёл в Российской Премьер-Лиге 29 матчей, забил 15 голов и отдал пять результативных передач. В этом сезоне на счету 24-летнего шведского нападающего 14 игр в РПЛ и ни одного результативного действия.
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