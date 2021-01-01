Джордан Ларссон: в 2021 году я получил лучший подарок из всех

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон опубликовал фото со своим сыном Джейсоном, который родился в июле 2021 года.

«2021 год был наполнен великолепными успехами, но и некоторыми неудачами. Однако в этом году я всё равно получил лучший подарок из всех. Это мой сын Джейсон. Я хочу пожелать всем здорового и счастливого 2022-го», — написал Ларссон.

Пост доступен в «инстаграме» Джордана Ларссона.

Джордан Ларссон получил награду лучшему игроку сезона-2020/2021 по версии болельщиков «Спартака». В минувшем сезоне Ларссон провёл в Российской Премьер-Лиге 29 матчей, забил 15 голов и отдал пять результативных передач. В этом сезоне на счету 24-летнего шведского нападающего 14 игр в РПЛ и ни одного результативного действия.