Хави подтвердил, что Депай, Фати и Педри не сыграют с «Мальоркой»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о восстановлении футболистов команды в преддверии матча 19-го тура испанской Ла Лиги с «Мальоркой».



«Депай, Фати и Педри близки к возвращению, но они не смогут сыграть против «Мальорки», — приводит слова Хави пресс-служба «Барселоны» в «Твиттере».



27-летний Депай в нынешнем сезоне отметился восемью голами и двумя голевыми передачами в 15 матчах Ла Лиги.



На счету 19-летнего Педри четыре проведённых матча в чемпионате и Лиге чемпионов без результативных действий.



19-летний Фати в восьми матчах во всех турнирах забил четыре гола и отдал голевую передачу.



Завтра, 2 января, «Барселона» в гостях встретится с «Мальоркой». Начало игры — в 23:00 мск. После 18 матчей подопечные Хави с 28 очками занимают в турнирной таблице испанского чемпионата седьмое место. «Мальорка» (20) – 15-я.

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