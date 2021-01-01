Хави подтвердил, что Депай, Фати и Педри не сыграют с «Мальоркой»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о восстановлении футболистов команды в преддверии матча 19-го тура испанской Ла Лиги с «Мальоркой».
«Депай, Фати и Педри близки к возвращению, но они не смогут сыграть против «Мальорки», — приводит слова Хави пресс-служба «Барселоны» в «Твиттере».
27-летний Депай в нынешнем сезоне отметился восемью голами и двумя голевыми передачами в 15 матчах Ла Лиги.
На счету 19-летнего Педри четыре проведённых матча в чемпионате и Лиге чемпионов без результативных действий.
19-летний Фати в восьми матчах во всех турнирах забил четыре гола и отдал голевую передачу.
Завтра, 2 января, «Барселона» в гостях встретится с «Мальоркой». Начало игры — в 23:00 мск. После 18 матчей подопечные Хави с 28 очками занимают в турнирной таблице испанского чемпионата седьмое место. «Мальорка» (20) – 15-я.
- 1 января 2022
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