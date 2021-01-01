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Хави разочаровался в Усмане Дембеле. Тренер считает игрока слабохарактерным

Хави разочаровался в Усмане Дембеле. Тренер считает игрока слабохарактерным
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Главный тренер «Барселоны» Хави разочаровался в нападающем Усмане Дембеле, сообщает AS.

По информации источника, Хави недоволен тем, что на недавней встрече с руководством сине-гранатовых француз выразил готовность продлить контракт с клубом, однако затем переговоры снова затормозились.

Испанский специалист считает Дембеле слабохарактерным человеком, который подвержен большому влиянию окружения и его агента Муссы Сиссоко.

Тем не менее Хави продолжает верить в форварда. Он рассчитывает, что Усман продлит соглашение с «Барселоной». Наставник каталонцев верит, что Дембеле может стать одним из лучших игроков на своей позиции.

В нынешнем сезоне Дембеле в восьми матчах Лиги чемпионов и чемпионата Испании отдал две голевые передачи. Контракт нападающего истекает в конце сезона, Transfermarkt оценивает игрока в € 30 млн.

Видеообзор матча 4-го тура Примеры «Севилья» — «Барселона»:

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