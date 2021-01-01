«Кристал Пэлас» — «Вест Хэм»: стартовые составы команд на матч 21-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм Юнайтед» на матч 21-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм».



«Кристал Пэлас»: Гуайта, Митчелл, Гехи, Андерсен, Уорд, Хьюз, Миливоевич, Шлупп, Эдуард, Бентеке, Айю.



Запасные: Батлэнд, Мэтьюз, Келли, Томкинс, Эзе, Олисе, Ридевальд, Матета.



«Вест Хэм»: Фабианьски, Джонсон, Диоп, Доусон, Цоуфал, Соучек, Райс, Лансини, Антонио, Бенрахма, Боуэн.



Запасные: Ареола, Алез, Фредерикс, Масуаку, Крал, Ноубл, Око-Флекс, Влашич, Ярмоленко.



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Даррен Ингланд. Ему будут помогать ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери – Джарред Джиллетт.

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