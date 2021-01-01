Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Монако» рассказали, почему Головин пропустит матч Кубка Франции

В «Монако» рассказали, почему Головин пропустит матч Кубка Франции
Комментарии

Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит игру 1/16 финала Кубка Франции с «Кевийи-Руэн» из-за болей в брюшной полости. Об этом сообщает пресс-служба французской команды на официальном сайте.

В нынешнем сезоне 25-летний Головин принял участие в 23 матчах за «Монако» во всех турнирах, отметившись тремя голами и пятью голевыми передачами. Контракт российского полузащитника истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 25 млн.

Матч «Кевийи-Руэн» — «Монако» состоится завтра, 2 января. Начало встречи —в 20:30 мск.

Сегодня французский клуб объявил об увольнении главного тренера команды Нико Ковача. Хорватский специалист возглавлял «Монако» с лета 2020 года. Новым наставником монегасков должен стать Филипп Клеман.

Новость по теме
«Монако» объявил об увольнении Ковача
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022