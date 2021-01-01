В «Монако» рассказали, почему Головин пропустит матч Кубка Франции
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Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит игру 1/16 финала Кубка Франции с «Кевийи-Руэн» из-за болей в брюшной полости. Об этом сообщает пресс-служба французской команды на официальном сайте.
В нынешнем сезоне 25-летний Головин принял участие в 23 матчах за «Монако» во всех турнирах, отметившись тремя голами и пятью голевыми передачами. Контракт российского полузащитника истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 25 млн.
Матч «Кевийи-Руэн» — «Монако» состоится завтра, 2 января. Начало встречи —в 20:30 мск.
Сегодня французский клуб объявил об увольнении главного тренера команды Нико Ковача. Хорватский специалист возглавлял «Монако» с лета 2020 года. Новым наставником монегасков должен стать Филипп Клеман.
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