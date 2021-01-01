«Монако» объявил об увольнении Ковача
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Главный тренер французского «Монако» Нико Ковач был уволен со своей должности. Хорватского специалиста на этом посту временно сменит тренер второй команды монегасков Стефан Надо. В ближайшее время клуб объявит имя нового главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба «Монако» на официальном сайте.
50-летний Ковач возглавил французскую команду летом 2020 года. Под руководством хорвата «Монако» провёл 74 матча, из которых выиграл 43, 16 проиграл и 15 сыграл вничью. Ранее сообщалось, что причиной увольнения Ковача может стать ухудшение его отношений с футболистами французской команды. Новым главным тренером «Монако» может стать бельгиец Филипп Клеман.
В чемпионате страны «Монако» идёт на шестом месте турнирной таблицы с 29 очками в 19 турах.
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