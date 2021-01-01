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В «ПСЖ» объявили о получении 4 положительных тестов на коронавирус у игроков

В «ПСЖ» объявили о получении 4 положительных тестов на коронавирус у игроков
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Четыре игрока французского «ПСЖ» и один представитель персонала клуба сдали положительные тесты на коронавирус перед возобновлением тренировок. Имена заразившихся не сообщаются.

«Тесты, проведённые во время зимнего перерыва и до возобновления тренировок, выявили четыре положительных случая коронавируса у игроков команды и один – у персонала клуба. Эти люди попадают под действующие протоколы COVID», — сказано в заявлении команды в «Твиттере».

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции после 19 туров. У команды Маурисио Почеттино 46 очков и преимущество в 13 очков над идущей второй «Ниццей». Ближайший матч в чемпионате «ПСЖ» проведёт 9 января с «Лионом» в гостях.

В Лиге чемпионов французской команде предстоит встретиться с мадридским «Реалом» в рамках 1/8 финала турнира.

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