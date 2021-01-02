Жоржиньо: Абрамович и Грановская? Как правило, мы видимся по хорошим поводам

Полузащитник «Челси» Жоржиньо рассказал о взаимоотношениях с руководством лондонского клуба.

«Мы встречались с Романом Абрамовичем и Мариной Грановской. Не получается их видеть постоянно, но, как правило, мы видимся по хорошим поводам», — сказал Жоржиньо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру для «Okko Спорт».

Напомним, Жоржиньо перешёл в «Челси» из «Наполи» в 2018 году. В нынешнем сезоне 30-летний футболист принял участие в 17 матчах чемпионата Англии, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу. С 2016 года Жоржиньо вызывается в сборную Италии.

«Челси» в 20 матчах набрал 42 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.

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