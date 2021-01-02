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Куртуа и Модрич — в стартовом составе «Реала» на матч Примеры с «Хетафе»

Куртуа и Модрич — в стартовом составе «Реала» на матч Примеры с «Хетафе»
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«Хетафе» и «Реал» объявили стартовые составы на матч 19-го тура испанской Примеры. Встреча состоится сегодня, 2 января, на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Хетафе» — «Реал».

«Хетафе»: Сория, Д. Суарес, Кабако, Митрович, Куэнка, Оливера, Аленья, Максимович, Арамбарри, Унал, С. Рамирес.

«Реал»: Куртуа, Васкес, Милитао, Алаба, Менди, Модрич, Каземиро, Кроос, Асенсио, Бензема, Родриго.

Мадридский «Реал» набрал 46 очков в 19 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Хетафе» за 18 матчей набрал 15 очков, команда располагается на 16-м месте в таблице. Действующий чемпион Испании – «Атлетико».

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