«Реал» уступил впервые с 3 октября. Команда Анчелотти не проигрывала 15 матчей
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Сегодня, 2 января, на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе в рамках 19-го тура Ла Лиги «Хетафе» принимал «Реал». Хозяева одержали победу – 1:0.
Единственный гол был забит в начале первого тайма. На 9-й минуте отличился нападающий хозяев Энес Унал.
Для «Реала» это поражение стало первым во всех турнирах с 3 октября, тогда команда Карло Анчелотти уступила «Эспаньолу» (1:2). Мадридцы не проигрывали 15 матчей подряд.
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«Реал» набрал 46 очков в 20 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Ла Лиги. «Хетафе» за 19 матчей набрал 18 очков, команда располагается на 16-м месте в таблице. Действующий чемпион Испании – «Атлетико».
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