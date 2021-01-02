«Челси» и «Ливерпуль» объявили стартовые составы на матч 21-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Ливерпуля» на матч 21-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Ливерпуль».



«Челси»: Менди, Рюдигер, Силва, Алонсо, Аспиликуэта, Чалоба, Ковачич, Канте, Хаверц, Маунт, Пулишич.



Запасные: Аррисабалага, Сарр, Баркли, Жоржиньо, Холл, Вейл, Зиеш, Ньигес, Хадсон-Одои.



«Ливерпуль»: Келлехер, Цимикас, Конате, ван Дейк, Александер-Арнольд, Милнер, Фабиньо, Хендерсон, Мане, Жота, Салах.



Запасные: Адриан, Марсело, Бек, Гомес, Уильямс, Джонс, Кейта, Мортон, Окслейд-Чемберлен.



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Энтони Тейлор. Ему будут помогать ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери – Мартин Аткинсон.

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