«Челси» и «Ливерпуль» объявили стартовые составы на матч 21-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Ливерпуля» на матч 21-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Ливерпуль».
«Челси»: Менди, Рюдигер, Силва, Алонсо, Аспиликуэта, Чалоба, Ковачич, Канте, Хаверц, Маунт, Пулишич.
Запасные: Аррисабалага, Сарр, Баркли, Жоржиньо, Холл, Вейл, Зиеш, Ньигес, Хадсон-Одои.
«Ливерпуль»: Келлехер, Цимикас, Конате, ван Дейк, Александер-Арнольд, Милнер, Фабиньо, Хендерсон, Мане, Жота, Салах.
Запасные: Адриан, Марсело, Бек, Гомес, Уильямс, Джонс, Кейта, Мортон, Окслейд-Чемберлен.
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Энтони Тейлор. Ему будут помогать ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери – Мартин Аткинсон.
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