«Фиорентина» готова отдать Кокорина в аренду и платить ему часть зарплаты

Российский нападающий Александр Кокорин по-прежнему близок к уходу из «Фиорентины». Итальянский клуб готов отдать игрока в аренду с опцией выкупа, информирует FiorentinaNews со ссылкой на La Nazione.
Согласно сведениям источника, «Фиорентина» готова не просто отдать Кокорина в аренду, а ещё и платить ему часть зарплаты. Александр получает в стане «фиалок» € 1,7 млн в год. Интерес к нему приписывают клубам из России и Объединённых Арабских Эмиратов.
30-летний Кокорин стал игроком итальянского клуба в январе 2021 года, перейдя из московского «Спартака» за € 4,5 млн. Российский нападающий в девяти матчах за клуб провёл на поле 195 минут, не отметившись результативными действиями. Контракт Кокорина истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 2 млн.
«Фиорентина» в 19 матчах итальянской Серии А набрала 32 очка и занимает седьмую строчку в турнирной таблице.
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