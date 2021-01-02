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«Фиорентина» готова отдать Кокорина в аренду и платить ему часть зарплаты

«Фиорентина» готова отдать Кокорина в аренду и платить ему часть зарплаты
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Российский нападающий Александр Кокорин по-прежнему близок к уходу из «Фиорентины». Итальянский клуб готов отдать игрока в аренду с опцией выкупа, информирует FiorentinaNews со ссылкой на La Nazione.

Согласно сведениям источника, «Фиорентина» готова не просто отдать Кокорина в аренду, а ещё и платить ему часть зарплаты. Александр получает в стане «фиалок» € 1,7 млн в год. Интерес к нему приписывают клубам из России и Объединённых Арабских Эмиратов.

30-летний Кокорин стал игроком итальянского клуба в январе 2021 года, перейдя из московского «Спартака» за € 4,5 млн. Российский нападающий в девяти матчах за клуб провёл на поле 195 минут, не отметившись результативными действиями. Контракт Кокорина истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 2 млн.

«Фиорентина» в 19 матчах итальянской Серии А набрала 32 очка и занимает седьмую строчку в турнирной таблице.

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