Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал ничью в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о ничейном результате в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».
«Что мы можем поделать? Бороться за победу. У нас были трудности с тем, чтобы побеждать в матчах, которые складывались в нашу пользу. Сегодня нам не о чем сожалеть.
Это был блестящий футбольный матч. Мы очень хорошо начали, а потом получили счёт 0:2 из-за индивидуальных ошибок, за которые наказывают на таком уровне.
Мы переломили ход игры и были близки к победе. Но всё было на грани – могло бы качнуться и в другую сторону. Мы продолжаем наш путь», — цитирует Тухеля BBC.
Матч «Челси» — «Ливерпуль» завершился со счётом 2:2. У красных забили Садио Мане и Мохамед Салах, за синих отличились Матео Ковачич и Кристиан Пулишич.
Гол Пулишича, который принёс «Челси» ничью в матче с «Ливерпулем»:
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