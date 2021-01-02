Злоумышленники обокрали хавбека «Норвича» Матиаса Норманна, арендованного у «Ростова»

25-летнего полузащитника «Норвич Сити» Матиаса Норманна, арендованного английским клубом у «Ростова», обокрали. Об этом футболист сообщил в своём «инстаграме».



«Обокрали. Пропали сумки с документами. Лондон», — написал Норманн, сопроводив текст эмодзи.

Фото разбитого стекла машины Нормана.

Напомним, норвежец подписал с британским клубом арендное соглашение до конца нынешнего сезона. В контракте предусмотрена опция полноценного выкупа футболиста, которой сможет воспользоваться «Норвич».



До перехода в «Ростов» в 2018 году футболист выступал за клуб английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Норманна в € 13 млн.



В нынешнем розыгрыше АПЛ Матиас сыграл в девяти матчах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Видеообзор матча 20-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Норвич»:

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