Злоумышленники обокрали хавбека «Норвича» Матиаса Норманна, арендованного у «Ростова»

25-летнего полузащитника «Норвич Сити» Матиаса Норманна, арендованного английским клубом у «Ростова», обокрали. Об этом футболист сообщил в своём «инстаграме».
«Обокрали. Пропали сумки с документами. Лондон», — написал Норманн, сопроводив текст эмодзи.
Фото разбитого стекла машины Нормана.
Напомним, норвежец подписал с британским клубом арендное соглашение до конца нынешнего сезона. В контракте предусмотрена опция полноценного выкупа футболиста, которой сможет воспользоваться «Норвич».
До перехода в «Ростов» в 2018 году футболист выступал за клуб английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Норманна в € 13 млн.
В нынешнем розыгрыше АПЛ Матиас сыграл в девяти матчах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Видеообзор матча 20-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Норвич»:
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