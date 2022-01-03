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«Барселона» минимально обыграла «Мальорку» благодаря голу Люка де Йонга

«Барселона» минимально обыграла «Мальорку» благодаря голу Люка де Йонга
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В ночь со 2 на 3 января на стадионе «Иберостар» (Пальма-де-Мальорка) в матче 19-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Мальорка» принимала «Барселону». Встреча завершилась победой каталонского коллектива с минимальным счётом 1:0. Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом.

Единственный гол в матче был забит в концовке первого тайма. На 44-й минуте отличился нападающий каталонцев Люк де Йонг, ему ассистировал Оскар Мингеса.

Гол де Йонга:

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Во втором тайме изменений на табло не произошло. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Барселоны».

«Барселона» набрала 31 очко в 19 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Мальорка» (20) находится на 15-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», в активе которого 46 очков.

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