«Барселона» минимально обыграла «Мальорку» благодаря голу Люка де Йонга

В ночь со 2 на 3 января на стадионе «Иберостар» (Пальма-де-Мальорка) в матче 19-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Мальорка» принимала «Барселону». Встреча завершилась победой каталонского коллектива с минимальным счётом 1:0. Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом.

Единственный гол в матче был забит в концовке первого тайма. На 44-й минуте отличился нападающий каталонцев Люк де Йонг, ему ассистировал Оскар Мингеса.

Гол де Йонга:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Во втором тайме изменений на табло не произошло. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Барселоны».



«Барселона» набрала 31 очко в 19 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Мальорка» (20) находится на 15-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», в активе которого 46 очков.

Испанская Примера стала ещё зрелищнее вместе с Okko. Трансляции матчей, а также игры Английской Премьер-лиги и Кубка Италии, аналитические программы и обзоры теперь доступны по подписке «Okko Спорт» — всего 990 рублей за 3 месяца.