«Нефтчи» заинтересован в подписании полузащитника «Уфы»
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Хавбек «Уфы» Руслан Фищенко, имеющий опыт выступления за юношескую сборную Азербайджана, может перейти в местный «Нефтчи». Клуб проявляет интерес к 21-летнему полузащитнику российского клуба. Об этом сообщает Azerisport.
Фищенко родился в Москве, но привлекался в юношескую сборную Азербайджана. Фищенко является воспитанником ЦСКА, но за первую команду армейцев не сыграл ни матча. Также полузащитник играл за вторую команду «Ростова» и «Велес», из которого летом 2021 года перешёл в «Уфу».
В нынешнем сезоне Фищенко в 17 матчах во всех турнирах не отметился результативными действиями, но заработал две красные карточки. Контракт полузащитника с башкирским клубом истекает в 2025 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 400 тыс.
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