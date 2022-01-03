«Зенит» выполняет другие задачи». Газизов — об интересе «Базеля» к Агаларову

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил интерес к нападающему клуба Гамиду Агаларову со стороны швейцарского «Базеля», а также высказался о возможном уходе футболиста.



«Агаларов в «Базеле»? Были разговоры. С представителями клуба, по крайней мере, я общался. Принципиально ли, куда продать Гамида — в РПЛ или Европу? Конечно. Для нас важный фактор, чтобы футболист после нас прогрессировал дальше. Мы и документы трансферные готовым таким образом, что если он прогрессирует, то мы получаем финансовые надбавки. И если наши игроки впоследствии будут прогрессировать, то и следующие клубы будут у нас лучше брать. Это история бизнеса, её никто не менял.



Если говорить про «Базель» — там был Салах. Это говорит о том, что клуб заинтересован в развитии и последующей перепродаже футболиста. «Зенит» выполняет другие задачи», — приводит слова Газизова «Спорт Бизнес Online».

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