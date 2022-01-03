Директор «Барселоны»: встреча с агентом Дембеле не запланирована. Они знают нашу позицию

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани заявил, что клуб не планирует проводить новых встреч с представителями французского нападающего Усмана Дембеле, у которого в конце сезона заканчивается контракт с сине-гранатовыми.



«Встреча с Усманом Дембеле и его агентом не запланирована. Они знают позицию и решение «Барселоны». Мы не можем тянуть этот вопрос слишком долго. Ждём от Дембеле окончательного ответа на наше предложение», — приводит слова Алемани журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».



Ранее сообщалось, что представитель 24-летнего Дембеле запросил у «Барселоны» неподъёмные условия по новому контракту, поэтому переговоры между сторонами затянулись.

«Мальорка» — «Барселона». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 19-й тур:

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